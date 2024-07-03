Виктор Успасских взялся за старое - снова возглавил Партию труда

"Избран новый временный председатель – Виктор Успасских“, – об этом информационному агентству Elta сообщил бывший врио председателя этой партии Валентинас Букаускас после заседания Совета Партии труда, состоявшегося во вторник вечером в Расейняе.

Ранее В. Успасских приостановил свое членство в Партии труда. Такое решение он принял после того, как стало известно об обысках, проведенных Службой по расследованию финансовых преступлений (СРФП) в штаб-квартире „трудовиков“ в ходе расследования, предположительно связанного с самим политиком.