Виктор Успасских приостанавливает членство в Партии труда

"Пока решения такие - Виктор Успасских, наверное, сам приостановит членство в партии, пока проходят все процессуальные действия", – сказал в интервью журналистам LRT Мазуронис.
По его словам, на заседании в четверг вечером продолжается обсуждение вопроса участия партии в выборах в Европарламент.
После обысков в вильнюсском офисе Партии труда Мазуронис сказал: "Я очень устал. Из одного г...а в другое г...а, в создании которого я сам никак не участвовал. Я уже сам устал, мне и детей жалко, которые в школу ходят. Мне приходится объясняться после всех дел, что я не вор все время доказывать. Сейчас опять какие-то истории, в которых никто не участвовал, а в г... приходится мараться, устал я, да", – сказал в четверг Мазуронис.
В четверг некоторые "трудовили" даже поднимали идею самороспуска.
Офис Партии труда во вторник вечером в Вильнюсе посетили представители правоохраны, они изъяли документы. Руководство "трудовиков" сообщало, что у партии нет никакого статуса в расследуемом деле.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала Delfi, что расследование проводит Европейская прокуратура.
Партию труда в 2003 г. основал нынешний европарламентарий Виктор Успасских.