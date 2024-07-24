Вице-спикер Сейма затронул вопрос меняющейся позиции Офиса президента Литвы относительно Израиля

„Стараюсь сохранить дипломатичность, но меня не вдохновили взгляды одного журналиста, обосновавшегося на площади Даукантаса. Боюсь, что он в мире будущего может наломать еще больше дров, и очень надеюсь, что те голоса вокруг президента, знающие, что такое свобода и демократия, а не какие-то обобщения на уровне „Республики“, убедят президента соблюдать некоторые вещи, которые нам самим помогут спасти свободу и демократию в нашем регионе“, – заявил Ж. Павилёнис.