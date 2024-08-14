Вице-спикер Сейма о ситуации с виллой семьи Ландсбергиса: у политиков должны быть объяснения

„Каждая семья, каждый человек, если он зарабатывает деньги, происхождение этих денег понятно, он, безусловно, имеет право покупать то, что хочет купить. Также и за границей покупать. В свободной стране живем“, – подчеркнул В. Миталас в эфире радиостанции Žinių radijas в среду.

„Однако, когда являешься политиком, и тебя кто-то спрашивает о том, есть ли у тебя имущество за рубежом, чем занимается твоя супруга или другие уже несколько личные вопросы, у политика должны быть эти объяснения и надо не бояться на них отвечать“, — сказал политик.

По мнению В. Миталаса, лидер консерваторов, не отвечая на задаваемые ему вопросы, дает оппозиции повод для интерпретации ситуации.