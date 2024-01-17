Вице-спикер парламента: Литва должна как можно скорее начать производство боевых дронов

"Необходимо объединить возможности и производить системы, способные действовать на фронте. И тогда Литва будет готова противостоять любым вызовам. (...) Мы движемся в этом направлении. Правительство и бизнес это понимают. Но чтобы создать что-то работающее, необходимы еще более быстрые усилия. Литва имеет возможность производить дроны, которые взрываются или бросают взрывчатку, и это необходимо сделать", - в среду Žinių radijas сказал Саударгас.
"В Литве нет тяжелой промышленности. Мы не производим танки, мы не производим гаубицы, не производим самолеты, и не похоже, что в ближайшие годы начнем. Но мы можем производить небольшие дроны", - подчеркнул он.
По мнению парламентария, война в Украине показала как растущую значимость дронов в военных конфликтах, так и предстоящую автоматизацию войны за счет замены части солдат роботами.
"Дроны играют все более важную роль на украинском фронте. А за последние недели около 50 проц. целей тяжелой техники было поражено с помощью дронов. Это совсем другие цифры, чем те, что были в начале войны и за 2 года технологии развились", - сказал он.
"И мы можем предсказать, что в будущем в бою роботы будут использоваться", - добавил он.
ELTA напоминает, что в начале января парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве. По словам участвовавшего во встрече заместителя министра обороны Жильвинаса Томкуса, ежегодно на это планируется выделять 30 млн. евро.
Также в конце 2022 года Литва приобрела дроны "Switchblade 600", производитель которых "AeroVironment "заверил, что техника будет доставлена в Литву уже в 2024 году.
"Switchblade 600" – боевой дрон дальнего действия со сверхточной оптикой, способный находиться в воздухе до 40 минут и имеющий противотанковую боеголовку, способную уничтожать тяжелую бронетехнику, в том числе танки. Также этот дрон-камикадзе может уничтожать цели атакой сверху.