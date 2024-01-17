Вице-спикер парламента: Литва должна как можно скорее начать производство боевых дронов

"Необходимо объединить возможности и производить системы, способные действовать на фронте. И тогда Литва будет готова противостоять любым вызовам. (...) Мы движемся в этом направлении. Правительство и бизнес это понимают. Но чтобы создать что-то работающее, необходимы еще более быстрые усилия. Литва имеет возможность производить дроны, которые взрываются или бросают взрывчатку, и это необходимо сделать", - в среду Žinių radijas сказал Саударгас.

"В Литве нет тяжелой промышленности. Мы не производим танки, мы не производим гаубицы, не производим самолеты, и не похоже, что в ближайшие годы начнем. Но мы можем производить небольшие дроны", - подчеркнул он.

По мнению парламентария, война в Украине показала как растущую значимость дронов в военных конфликтах, так и предстоящую автоматизацию войны за счет замены части солдат роботами.