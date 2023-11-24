Вице-председатель Сейма: не считаю, что после решения по делу MG Baltic я должен уйти в отставку

"Я действительно не держусь за кресло и, поверьте мне, такие вещи меня волнуют меньше всего", – заявил А. Мазуронис в интервью для радиостанции Žinių radijas в ответ на призывы некоторых представителей оппозиции уйти в отставку с поста вице-председателя Сейма.

При этом политик подчеркивает, что, на момент начала расследования по делу о политической коррупции MG Baltic он не был членом Партии труда. Поэтому, отмечает А. Мазуронис, должны быть приведены "логичные и простые" доводы относительно того, почему он должен уйти в отставку с поста зампредседателя Сейма.

"Но мне кажется, что должны быть логичные и простые доводы, почему я должен это сделать. Если я стал председателем партии в 2022 году, членом партии стал в 2020 году, а речь идет о событиях (...), которые произошли в 2015-2016 годах, когда меня даже не было в числе членов партии" – сказал "трудовик".