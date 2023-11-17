Вице-председатель Сейма Миталас переизбран старостой парламентской Фракции свободы

 
ELTA
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Vytautas Mitalas
Vytautas Mitalas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
Вице-председатель Сейма Витаутас Миталас переизбран старостой парламентской Фракции свободы, заместителями избраны Каспарас Адомайтис и Томас Витаутас Раскявичюс, в пресс-релизе информирует Фракция свободы.

Консенсусом Фракции свободы староста избирается каждый год. В первый год каденции этого Сейма должность старости занимала Ева Пакарклите, позже – В. Миталас.

По словам переизбранного старосты Фракции свободы В. Миталаса, доверие членов фракции является стимулом для продолжения уже начатой ​​работы и толчком для новой.

"Впереди у нас последний год для реализации запланированных коалицией работ. Я намерен добиваться этого всеми силами. Фракция Партии свободы всегда единодушно отстаивала идеалы либеральной демократии и в этом отношении стала уникальной среди фракций Сейма.

Я позабочусь о том, чтобы, смело представляя наши идеи и аргументируя их, мы продолжали добиваться решений, важных для всего народа Литвы", - говорит В. Миталас.

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