Вице-министр финансов Валентин Гаврилов уходит в отставку

В свою очередь министр финансов Римантас Шаджюс уверяет, что не сомневается в лояльности В. Гаврилова к Литве. По его словам, его коллега как гражданин и как политик принял бескорыстное решение уйти в отставку.

„Однако нескончаемые дискуссии и сомнения в связи с тем, могу ли я занимать этот пост, не помогают эффективной работе министерства. Поэтому я принял решение уйти с должности вице-министра“, – писал Гаврилов.

„У Минфина есть масса важных и неотложных вопросов, над которыми должна работать вся команда. Я верю, что ответил на все вопросы, которые в последнее время появились в публичном пространстве в связи с моей лояльностью“, – писал он.

Об этом после обеда во вторник он сообщил в социальной сети Facebook.

„Как я уже сказал, у меня не было и нет оснований сомневаться в лояльности Валентина Гаврилова к Литве и его профессиональной компетентности, однако ожидания общества от политиков вполне законно выше, чем одно лишь это“, – говорит министр финансов в сообщении.

„Уважаю его ответственное решение и благодарен ему за совместную работу“, – заявил министр финансов Р. Шаджюс.

Президент Гитанас Науседа 28 января сказал, что ему стыдно за то, что на посту вице-министра финансов находится человек, у которого был аккаунт в российской социальной сети „Вконтакте“, где он делился песнями об СССР. Глава страны выразил надежду на то, что точку в этом вопросе поставит Департамент госбезопасности (ДГБ).