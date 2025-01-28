Вице-министр финансов Валентин Гаврилов уходит в отставку

Об этом после обеда во вторник он сообщил в социальной сети Facebook.
„У Минфина есть масса важных и неотложных вопросов, над которыми должна работать вся команда. Я верю, что ответил на все вопросы, которые в последнее время появились в публичном пространстве в связи с моей лояльностью“, – писал он.
„Однако нескончаемые дискуссии и сомнения в связи с тем, могу ли я занимать этот пост, не помогают эффективной работе министерства. Поэтому я принял решение уйти с должности вице-министра“, – писал Гаврилов.
В свою очередь министр финансов Римантас Шаджюс уверяет, что не сомневается в лояльности В. Гаврилова к Литве. По его словам, его коллега как гражданин и как политик принял бескорыстное решение уйти в отставку.
„Как я уже сказал, у меня не было и нет оснований сомневаться в лояльности Валентина Гаврилова к Литве и его профессиональной компетентности, однако ожидания общества от политиков вполне законно выше, чем одно лишь это“, – говорит министр финансов в сообщении.
„Уважаю его ответственное решение и благодарен ему за совместную работу“, – заявил министр финансов Р. Шаджюс.
Президент Гитанас Науседа 28 января сказал, что ему стыдно за то, что на посту вице-министра финансов находится человек, у которого был аккаунт в российской социальной сети „Вконтакте“, где он делился песнями об СССР. Глава страны выразил надежду на то, что точку в этом вопросе поставит Департамент госбезопасности (ДГБ).
„Мне стыдно за то, что происходит, за такую критику в адрес одного вице-министра. Это недопустимо, я очень надеюсь, что Департамент госбезопасности оценит все обстоятельства и поставит точку. Если не виновен – значит, не виновен. Но если есть что-то, что не сочетается со статусом чиновника – решения должны быть приняты немедленно“, – сказал Науседа.
„Вообще мне сложно себе представить, как человек может делиться такого рода информацией и еще в российской социальной сети. Тут даже не о чем говорить“, – прибавил он.