Вице-министр финансов Валентин Гаврилов уходит с поста

Об этом после обеда во вторник он сообщил в социальной сети Facebook.

„У Минфина есть масса важных и неотложных вопросов, над которыми должна работать вся команда. Я верю, что ответил на все вопросы, которые в последнее время появились в публичном пространстве в связи с моей лояльностью“, – писал он.

„Однако нескончаемые дискуссии и сомнения в связи с тем, могу ли я занимать этот пост, не помогают эффективной работе министерства. Поэтому я принял решение уйти с должности вице-министра“, – писал Гаврилов.