2024.04.26 11:40

Весной Сейм может одобрить повышение налога на прибыль в оборонных целях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Širinskienė
Agnė Širinskienė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Представитель Смешанной группы членов Сейма Агне Ширинскене считает, что парламентарии договорятся о повышении налога на прибыль в целях обороны до конца этого парламентского срока.

"Не зря в Сейме говорят, что если принимаются решения по налогам, то это должно быть сделано в первый или второй год срока полномочий. Но, виден общий консенсус парламентских партий в сфере обороны и заметно, что практически все политические партии говорят об изменениях налога на прибыль", - в пятницу Žinių radijas сказала А. Ширинскене.

"Можно ожидать хотя бы минимального изменения ставок", - утверждает она.

Однако, по ее словам, хотя между партиями и есть договоренность относительно повышения самого налога, до сих пор нет договоренности о том, на сколько процентных пунктов его следует повысить и к какому бизнесу это применить.

"Скорее всего, будет также дискуссия о том, на каких субъектов хозяйствования это будет распространяться. Будет ли это распространяться на всех или это затронет только крупный бизнес", - отметила она.

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