Верховный суд Литвы получил жалобу Гапшиса, осужденного за коррупцию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vytautas Gapšys
Vytautas Gapšys
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

В пятницу Верховный суд Литвы (ВСЛ) получил первую кассационную жалобу по так называемому делу о политической коррупции MG Baltic. Ее представил парламентарий Витаутас Гапшис, осужденный за коррупцию.

Как сообщает ВСЛ, В. Гапшис просит отменить решение Апелляционного суда и оставить в силе оправдательный приговор суда первой инстанции.

"В кассационной жалобе также содержится и ходатайство о приостановлении исполнения приговора", – говорится в пресс-релизе ВСЛ.

Согласно действующему законодательству, кассационная жалоба будет передана на рассмотрение отборочной коллегии в составе трех судей. На этапе отбора проверяется соответствие кассационной жалобы или ходатайства установленным законом условиям и основаниям принятия. При отборе кассационной жалобы дело не рассматривается по существу. Отбор осуществляется в форме письменного процесса.

Как указывает ВСЛ, отборочная коллегия, приняв кассационную жалобу к рассмотрению, этим же постановлением, в случае самостоятельного обращения, решает и вопрос о приостановлении исполнения приговора до разрешения дела в кассационном суде.

"Таким образом, вопрос о приостановлении исполнения приговора рассматривается наряду с вопросом о принятии кассационной жалобы. Только после принятия решения о принятии жалобы рассматривается вопрос о целесообразности или наличия основания для приостановления исполнения приговора", – утверждается в пресс-релизе ВСЛ.

По данным ВСЛ, исполнение приговора, как правило, приостанавливается в исключительных случаях. Вопрос о приеме жалоб рассматривается в течение 1-3 недель.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии