2024.11.08 09:46

Вегеле: решение о работе в Сейме приму после объяснений по поводу исключения "крестьян" из коалиции

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ignas Vėgėlė
Ignas Vėgėlė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как заявил адвокат Игнас Вегеле, избранный в Сейм с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), он примет решение о своей работе в Сейме после того, как услышит доводы, почему СКЗЛ не попадает в правящую коалицию.

И. Вегеле сообщил агентству Elta, что не сомневается в том, что будет работать депутатом Сейма, однако, по его словам, вопрос относительно позиции СКЗЛ в парламенте – будет ли фракция работать в правящей коалиции или в оппозиции – остается открытым.

Собеседник заявил, что, если СКЗЛ не войдет в правящее большинство, ему будет важно услышать доводы, почему это произошло. А затем, по словам И. Вегеле, он определится со своей позицией в Сейме.

„Первое — выяснить доводы, почему союз крестьян и зеленых не вошел в правящее большинство. Затем поговорить со своей командой, с людьми из союза крестьян и зеленых и решить, принять такие решения, которые наилучшим образом будут отражать возможность представлять эти обязательства“, – размышлял И. Вегеле.

На вопрос, есть ли вероятность того, что он со своей командой примкнет к правящему большинству, если СКЗЛ не войдет в правящую коалицию, И. Вегеле заявил, что такой вариант не рассматривается.

В четверг партия „Заря Немана“ во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом и демократы „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса получили от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), выигравшей выборы в Сейм и формирующей новое правящее большинство, приглашение работать в коалиции.

Обе партии намерены обсудить поступившие предложения в ближайшее время.

Между тем, СКЗЛ не получил приглашения присоединиться к правящей коалиции, но, как заявил лидер партии Рамунас Карбаускис, социал-демократы сообщили ему о том, что переговоры по правящему большинству еще не завершились.

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