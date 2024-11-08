Вегеле: решение о работе в Сейме приму после объяснений по поводу исключения "крестьян" из коалиции

И. Вегеле сообщил агентству Elta, что не сомневается в том, что будет работать депутатом Сейма, однако, по его словам, вопрос относительно позиции СКЗЛ в парламенте – будет ли фракция работать в правящей коалиции или в оппозиции – остается открытым.

Собеседник заявил, что, если СКЗЛ не войдет в правящее большинство, ему будет важно услышать доводы, почему это произошло. А затем, по словам И. Вегеле, он определится со своей позицией в Сейме.