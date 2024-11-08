Вегеле: решение о работе в Сейме приму после объяснений по поводу исключения "крестьян" из коалиции

И. Вегеле сообщил агентству Elta, что не сомневается в том, что будет работать депутатом Сейма, однако, по его словам, вопрос относительно позиции СКЗЛ в парламенте – будет ли фракция работать в правящей коалиции или в оппозиции – остается открытым.
Собеседник заявил, что, если СКЗЛ не войдет в правящее большинство, ему будет важно услышать доводы, почему это произошло. А затем, по словам И. Вегеле, он определится со своей позицией в Сейме.
„Первое — выяснить доводы, почему союз крестьян и зеленых не вошел в правящее большинство. Затем поговорить со своей командой, с людьми из союза крестьян и зеленых и решить, принять такие решения, которые наилучшим образом будут отражать возможность представлять эти обязательства“, – размышлял И. Вегеле.
На вопрос, есть ли вероятность того, что он со своей командой примкнет к правящему большинству, если СКЗЛ не войдет в правящую коалицию, И. Вегеле заявил, что такой вариант не рассматривается.
В четверг партия „Заря Немана“ во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом и демократы „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса получили от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), выигравшей выборы в Сейм и формирующей новое правящее большинство, приглашение работать в коалиции.
Обе партии намерены обсудить поступившие предложения в ближайшее время.
Между тем, СКЗЛ не получил приглашения присоединиться к правящей коалиции, но, как заявил лидер партии Рамунас Карбаускис, социал-демократы сообщили ему о том, что переговоры по правящему большинству еще не завершились.