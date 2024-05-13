2024.05.13 08:36

Вегеле рассматривает возможность обращения в суд: журналистскоe расследованиe могло изменить результаты выборов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ignas Vėgėlė
Ignas Vėgėlė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Кандидат в президенты Игнас Вегеле уверяет, что рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы по поводу расследования Laisvės TV и Siena о бизнесе его семьи. По его словам, это расследование могло оказать негативное влияние на избирателей, которые собирались за него голосовать.

"Постараюсь проанализировать, каким образом госпожа Ингрида Шимоните могла получить большее количество голосов. Возможно, из-за тех ложных расследований, которые проводились против компаний, управляемых близкими мне людьми. Я предполагаю, что это мог быть один из (факторов), изменивших результаты. Я также подумаю и о судебных разбирательствах, стоит ли их начинать или нет. В моем понимании, добавить слово "возможно" к преступному деянию, это знают все, что, совершая подобное, можно быть привлеченным к ответственности за унижение репутации и достоинства", – заявила Вегеле журналистам в избирательном штабе.

Как сообщалось ранее, несколько недель назад СМИ сообщили, что группа по торговле и монтажу отопительных систем Vilpra, принадлежащая семье кандидата в президенты Вегеле, возможно, обходит санкции, введенные против России. Это выявило расследование Laisvės TV, центра журналистских расследований Siena (Стена) и белорусского расследовательского коллектива "Бюро".

Компания категорически отрицает свою причастность к каким-либо возможным механизмам обхода санкций.

В свою очередь Вегеле подчеркнул, что это расследование могло определить неутешительные результаты выборов.

"Я говорю о том, как некоторые люди возможно могли добиться того, чтобы результат был такой. Логика очень проста. Нельзя обвинить человека в преступлении, добавив "возможно". За три недели до выборов это – удар по репутации. Это могло повлиять, я думаю, было значительное количество избирателей, которые были обмануты, из меня сделали пугало. И из-за этого пугала получилось то, что у нас был более низкий результат на выборах, чем мы прогнозировали. Но я рад, что большое количество людей не поверили этой лжи и все равно отдали свой голос", – сказал он.

Кандидат заверил, что сначала взвесит, нужно ли обращаться в суд по поводу журналистского расследования, а затем примет решение о своем будущем в политике.

Напомним, что в воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Явка избирателей на президентских выборах составила 59,37%.

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