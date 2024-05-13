Вегеле рассматривает возможность обращения в суд: журналистскоe расследованиe могло изменить результаты выборов

"Я говорю о том, как некоторые люди возможно могли добиться того, чтобы результат был такой. Логика очень проста. Нельзя обвинить человека в преступлении, добавив "возможно". За три недели до выборов это – удар по репутации. Это могло повлиять, я думаю, было значительное количество избирателей, которые были обмануты, из меня сделали пугало. И из-за этого пугала получилось то, что у нас был более низкий результат на выборах, чем мы прогнозировали. Но я рад, что большое количество людей не поверили этой лжи и все равно отдали свой голос", – сказал он.