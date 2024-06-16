Вегеле обдумывает предложение Карбаускиса участвовать в выборах в Сейм вместе с "крестьянами"

„28 июня состоится заседание совета „крестьян“ и у нас должна быть ясность по поводу принципов и возможностей сотрудничества. Никаких решений сегодня не принято, мы продолжим встречи до указанного срока“, - сказал Elta Р. Карбаускис.
„Сегодня мы больше говорили об общей политической ситуации, об укреплении сил традиционных ценностей в Литве и о том, как сделать так, чтобы после выборов в Сейм в Литве у нас была другая коалиция, не либеральная“, - добавил он.
Политик не скрывает, что предложил И. Вегеле осенью участвовать в выборах в Сейм вместе с СКЗЛ.
„Да, я предложил участвовать в выборах в Сейм“, - подтвердил Р. Карбаускис.
Однако, по его словам, на встрече не обсуждалась возможность И. Вегеле возглавить список СКЗЛ.
„Этот вариант возможен, но поскольку решения, по какому пути идти, пока нет, зачем об этом говорить. Мы просто не акцентировали на этом внимание“, - сказал Р. Карбаускис.
„Если он не пойдет в политику с СКЗЛ, а пойдет с кем-то другим, то, возможно, мы найдем партнера, с которым сможем работать. Мы не станем оппонентами или конкурентами, потому что представляем одни и те же ценности“, - подчеркнул он.
Игнас Вегеле: решений пока нет, до конца месяца надо внести последние штрихи
В свою очередь бывший кандидат в президенты И. Вегеле подтвердил информационному агентству Elta, что пока не достиг каких-либо решений с лидером СКЗЛ Р. Карбаускисом. Он также не раскрыл, получил ли он от „крестьян“ предложение возглавить список партии на осенних выборах в Сейм.
„Решений пока нет. Мы разговариваем, обсуждаем, слушаем друг друга, стремимся найти пути реализации как программы „крестьяг“, так и той программы, которую я представил на президентских выборах“, - сказал И. Вегеле.
„Следует спрашивать самого Р. Карбаускиса о том, что он предложил и что сказал. Я не буду комментировать мысли и слова уважаемого Рамунаса, не буду ничего вкладывать в его уста“, - сказал политик.
По словам юриста, в ближайшие несколько недель должно окончательно выясниться, по пути ли ему с СКЗЛ. И. Вегеле обещает, что на все вопросы, касающиеся его политического будущего вместе с „крестьянам“, ответы будут даны в начале июля.
„Времени у нас немного. До конца месяца мы должны внести последние штрихи и в начале июля, четко и публично, и в соответствии с законом, расставить точки“, - заверил он.
„Это обязательно должно разрешиться к началу июля“, - повторил И. Вегеле.
Выборы в Сейм Литвы состоятся 13 октября этого года.