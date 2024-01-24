Ведомства Литвы консультируются по поводу выхода из конвенции по кассетным боеприпасам

"Могу сказать, что консультации ведутся. Более подробная информация будет предоставлена в начале весенней сессии", – сообщил журналистам в среду Л. Кащюнас после закрытого заседания КНБО.
Тем не менее, председатель КНБО не ответил на вопрос, означает ли это, что вопрос о денонсации конвенции может быть рассмотрен в парламентской повестке весенней сессии Сейма.
"Более подробная информация будет в начале весенней сессии", – повторил он.
Политик также воздержался от расширенных комментариев о том, пришли ли уже ведомства к большему консенсусу по этому вопросу – ранее Л. Кащюнас заявлял, что одна из главных целей закрытого заседания – выяснить подход Офиса президента к выходу из конвенции по кассетным боеприпасам.
"Консультации настраивают на положительный лад", – сказал он, отвечая на вопрос, формируется ли общее мнение между ответственными ведомствами.
"Все ведомства работают во имя того, чтобы сделать Литву сильнее и лучше подготовленной к обороне", – добавил он.
Между тем, присутствовавший на встрече главный советник главы государства по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис после встречи отказался комментировать представителям прессы позицию Офиса президента, заявив, что она не изменилась.
Ранее он заявлял, что публичные дебаты о выходе из конвенции по кассетным боеприпасам стали своеобразным объектом политиканства, ориентированным в большей степени на внутреннюю политику, нежели на укрепление безопасности страны.
В свою очередь, советник президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите заявляла, что подобная денонсация конвенции может иметь последствия для престижа Литвы на международной арене.