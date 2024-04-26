В здании правительства Литвы отметят 20-летие членства в ЕС

Как указано в сообщении правительства, в ходе мероприятия участники ознакомятся со специально созданной по этому случаю арт-инсталляцией и смогут послушать музыкальное произведение, посвященное 20-летию членства Литвы в ЕС.

Во время мероприятия собравшихся поприветствуют премьер-министр Ингрида Шимоните, бывший министр иностранных дел Антанас Валенис, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, бывший премьер-министр, подписант Акта о независимости Александрас Абишала.

ЕС был создан в 1993 году на основе Маастрихтского договора.

Литва подала официальную заявку на вступление в Совет ЕС в 1995 году. Пять лет спустя Литва начала переговоры о членстве в Европейском союзе, официально завершив переговоры в 2002 году на саммите Европейского союза в Копенгагене.