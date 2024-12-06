В Западной Литве пройдут учения информационных операций армии "Доверие 2024"

Как сообщает Литовская армия, учения, направленные на подготовку к противодействию гибридным угрозам и подготовку солдат к действиям в гражданской среде, пройдут в Клайпедском городском, Клайпедском, Кретингском, Мажейкском и Скуодском районных, Ретавском и Нерингском самоуправлениях.
„В ходе этих учений солдаты подразделений информационных операций будут тренироваться анализировать и оценивать гражданскую обстановку, а также планировать и выполнять задачи информационных операций в сотрудничестве с гражданскими институтами в соответствии с установленными процедурами и сценариями учений“, - сообщает армия.
Учения „Доверие 2024“ пройдут с имитацией ситуации международного конфликта, в ходе которого заранее сформированные группы военных специалистов оценят гражданскую обстановку, ее влияние на военные операции, спланируют и проведут информационные действия в назначенных местах.
Ожидается, что учения пройдут на военных и гражданских территориях, днем и в темное время суток. В них примут участие более 200 солдат Литвы и НАТО из разных стран, а также члены Союза стрелков Литвы и сотрудники Отряда береговой охраны Службы охраны государственной границы. В ходе учений не будут использоваться имитационные боеприпасы, пиротехника и взрывчатые устройства.