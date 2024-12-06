В Западной Литве пройдут учения информационных операций армии "Доверие 2024"

Ожидается, что учения пройдут на военных и гражданских территориях, днем и в темное время суток. В них примут участие более 200 солдат Литвы и НАТО из разных стран, а также члены Союза стрелков Литвы и сотрудники Отряда береговой охраны Службы охраны государственной границы. В ходе учений не будут использоваться имитационные боеприпасы, пиротехника и взрывчатые устройства.