В Йонавском районе и на взморье начинаются военные учения

В учениях, которые продлятся до 16 мая, на Гайжюнском полигоне и в Йонавском районе примут участие около 3,7 тыс. солдат и 700 единиц военной техники.

В ходе учений солдаты будут планировать и проводить операции, участвовать в учениях командных штабов, а также отрабатывать интеграцию беспилотных летательных аппаратов (FPV) в тактику пехотных подразделений, активные и пассивные меры противодействия беспилотникам, медицинскую и инженерную деятельность.