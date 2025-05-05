2025.05.05 11:48

В Йонавском районе и на взморье начинаются военные учения

 
Elta
ru.DELFI.lt
Storm Defender 2025
Storm Defender 2025
ФОТО: https://kariuomene.lt/

В Йонавском районе в понедельник начинаются полевые тактические учения Iron Wolf 2025-I (Железный волк 2025-I). Еще одни учения Storm Defender 2025 (Штормовой защитник 2025) в этот день стартуют и на взморье, сообщает Литовская армия.

В учениях, которые продлятся до 16 мая, на Гайжюнском полигоне и в Йонавском районе примут участие около 3,7 тыс. солдат и 700 единиц военной техники.

В ходе учений солдаты будут планировать и проводить операции, участвовать в учениях командных штабов, а также отрабатывать интеграцию беспилотных летательных аппаратов (FPV) в тактику пехотных подразделений, активные и пассивные меры противодействия беспилотникам, медицинскую и инженерную деятельность.

В то же время в ходе учений, проходящих в Клайпеде и на Куршской косе, военнослужащие Службы портовой и береговой обороны Военно-морских сил Литвы совместно с союзниками из Португалии, а также структурами и организациями города Клайпеды отработают действия, направленные на обеспечение функциональности порта в случае возникновения кризисных ситуаций, экстремальных ситуаций или потенциальных угроз.

Около 200 вооруженных солдат в светлое и темное время суток будут передвигаться пешком, а также использовать военную технику и катера.

В этом месяце в стране будут проводиться и другие военные учения. Как указывает армия, в них примут участие около 8 тыс. военнослужащих страны и союзников, а также более тысячи единиц военной техники.

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