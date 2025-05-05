В Йонавском районе и на взморье начинаются военные учения

В учениях, которые продлятся до 16 мая, на Гайжюнском полигоне и в Йонавском районе примут участие около 3,7 тыс. солдат и 700 единиц военной техники.
В ходе учений солдаты будут планировать и проводить операции, участвовать в учениях командных штабов, а также отрабатывать интеграцию беспилотных летательных аппаратов (FPV) в тактику пехотных подразделений, активные и пассивные меры противодействия беспилотникам, медицинскую и инженерную деятельность.
В то же время в ходе учений, проходящих в Клайпеде и на Куршской косе, военнослужащие Службы портовой и береговой обороны Военно-морских сил Литвы совместно с союзниками из Португалии, а также структурами и организациями города Клайпеды отработают действия, направленные на обеспечение функциональности порта в случае возникновения кризисных ситуаций, экстремальных ситуаций или потенциальных угроз.
Около 200 вооруженных солдат в светлое и темное время суток будут передвигаться пешком, а также использовать военную технику и катера.
В этом месяце в стране будут проводиться и другие военные учения. Как указывает армия, в них примут участие около 8 тыс. военнослужащих страны и союзников, а также более тысячи единиц военной техники.