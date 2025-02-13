В январе зафиксирован рост дезинформации: мониторинговая миссия НАТО в Балтийском море названа провокацией

„Белорусский режим продолжал стремиться к усилению пропагандистской линии о якобы планируемом вторжении Литвы и других соседних с Беларусью государств на территорию этой страны и цели смены режима силой. В день выборов кандидат на пост президента Беларуси Александр Лукашенко не только повторил эти сообщения, но и дискредитировал Литовское государство и его суверенитет, заявив, что за 30 лет независимости власти Литвы уничтожили государство и стали лишь исполнителем решений западных стран“, - говорится в сообщении.