В январе зафиксирован рост дезинформации: мониторинговая миссия НАТО в Балтийском море названа провокацией

По мнению аналитиков, в рассматриваемый период в информационных пространствах России и Беларуси доминировали темы, связанные с отношениями между НАТО и Россией, внешней политикой Литвы в отношении России и Беларуси, а также войной России против Украины.
„В российском информационном пространстве Литву обвиняли в предъявлении территориальных претензий на Калининградскую область или стремлении к блокаде этой области. Значительное внимание также привлекла мониторинговая миссия НАТО в Балтийском море, стартовавшая в середине января. Эта миссия изображается в российских СМИ как провокация НАТО в отношении России“, - говорится в сообщении.
В январе внимание российских пропагандистов привлекло отношение президента Литвы Гитанаса Науседы к решению России переименовать Музей Кристийонаса Донелайтиса.
Представители российской Думы и другие официальные лица утверждали, что Литва проводит конфронтационную политику по отношению к России и имеет территориальные претензии. Также с агрессивной риторикой было заявлено, что Россия готова ответить на любые угрозы.
Большое внимание было уделено также мониторинговой миссии НАТО в Балтийском море.
„Основные сообщения, зафиксированные в течение месяца, состояли в том, что НАТО необоснованно обвиняет Россию в инцидентах в Балтийском море и использует их как предлог для наращивания военного потенциала и нарушения движения российского торгового флота. Утверждается, что НАТО планирует осуществить морскую блокаду Калининграда и превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО, и такие действия приближают неизбежный конфликт между НАТО и Россией“, - сообщают аналитики Литовской армии.
Вполне вероятно, что эти нарративы нацелены на внутреннюю аудиторию России с целью внушить ей ощущение угрозы со стороны НАТО.
Однако в январе дезинформацию распространяла и другая недружественная страна – Беларусь. Наибольший поток негативной информации был зафиксирован в период выборов президента Беларуси.
„Белорусский режим продолжал стремиться к усилению пропагандистской линии о якобы планируемом вторжении Литвы и других соседних с Беларусью государств на территорию этой страны и цели смены режима силой. В день выборов кандидат на пост президента Беларуси Александр Лукашенко не только повторил эти сообщения, но и дискредитировал Литовское государство и его суверенитет, заявив, что за 30 лет независимости власти Литвы уничтожили государство и стали лишь исполнителем решений западных стран“, - говорится в сообщении.
По мнению экспертов, данные заявления, скорее всего, являются реакцией белорусского режима на позицию Литвы о непризнании президентских выборов и их результатов.