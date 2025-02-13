2025.02.13 14:13

В январе зафиксирован рост дезинформации: мониторинговая миссия НАТО в Балтийском море названа провокацией

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Baltijos jūroje kariai mokėsi reaguoti į galimus incidentus
Baltijos jūroje kariai mokėsi reaguoti į galimus incidentus
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

Во враждебном информационном пространстве в январе аналитики Литовской армии зафиксировали возросший поток дезинформации, направленной против Литвы и ее союзников. По сравнению с декабрем 2024 года негативной информации зафиксировано на 26 проц. больше.

По мнению аналитиков, в рассматриваемый период в информационных пространствах России и Беларуси доминировали темы, связанные с отношениями между НАТО и Россией, внешней политикой Литвы в отношении России и Беларуси, а также войной России против Украины.

„В российском информационном пространстве Литву обвиняли в предъявлении территориальных претензий на Калининградскую область или стремлении к блокаде этой области. Значительное внимание также привлекла мониторинговая миссия НАТО в Балтийском море, стартовавшая в середине января. Эта миссия изображается в российских СМИ как провокация НАТО в отношении России“, - говорится в сообщении.

В январе внимание российских пропагандистов привлекло отношение президента Литвы Гитанаса Науседы к решению России переименовать Музей Кристийонаса Донелайтиса.

Представители российской Думы и другие официальные лица утверждали, что Литва проводит конфронтационную политику по отношению к России и имеет территориальные претензии. Также с агрессивной риторикой было заявлено, что Россия готова ответить на любые угрозы.

Большое внимание было уделено также мониторинговой миссии НАТО в Балтийском море.

„Основные сообщения, зафиксированные в течение месяца, состояли в том, что НАТО необоснованно обвиняет Россию в инцидентах в Балтийском море и использует их как предлог для наращивания военного потенциала и нарушения движения российского торгового флота. Утверждается, что НАТО планирует осуществить морскую блокаду Калининграда и превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО, и такие действия приближают неизбежный конфликт между НАТО и Россией“, - сообщают аналитики Литовской армии.

Вполне вероятно, что эти нарративы нацелены на внутреннюю аудиторию России с целью внушить ей ощущение угрозы со стороны НАТО.

Однако в январе дезинформацию распространяла и другая недружественная страна – Беларусь. Наибольший поток негативной информации был зафиксирован в период выборов президента Беларуси.

„Белорусский режим продолжал стремиться к усилению пропагандистской линии о якобы планируемом вторжении Литвы и других соседних с Беларусью государств на территорию этой страны и цели смены режима силой. В день выборов кандидат на пост президента Беларуси Александр Лукашенко не только повторил эти сообщения, но и дискредитировал Литовское государство и его суверенитет, заявив, что за 30 лет независимости власти Литвы уничтожили государство и стали лишь исполнителем решений западных стран“, - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, данные заявления, скорее всего, являются реакцией белорусского режима на позицию Литвы о непризнании президентских выборов и их результатов.

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