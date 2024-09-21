В выборах в Сейм принимают участие 25 миллионеров. Кто самый богатый?

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), самым богатым кандидатом в Сейм является представитель Партии зеленых Литвы Ремигиюс Лапинскас, состояние которого оценивается в 9 млн 573 тыс. евро. В список вошли и известные политики – председатель Партии труда Виктор Успасских, лидер партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас, баллотировавшийся на пост президента адвокат Игнас Вегеле, члены Сейма Вальдемарас Валькюнас, Гинтаутас Палуцкас, Арминас Лидяка, Казис Старкявичюс.
Самый богатый – Р. Лапинскас, член Партии зеленых Литвы
Стоимость активов, декларированных Р. Лапинскасом, который является четвертым кандидатом в Сейм по списку Партии зеленых Литвы, достигает 9 млн 573 тыс. Имущество политика, которое подлежит регистрации, составляет более 1 млн 233 тыс. евро, ценные бумаги, произведения искусства, ювелирные изделия – более 8 млн 103 тыс. евро и денежные средства – более 236 тыс. евро. Этот политик также предоставил кредиты на 2 млн 348 тыс. евро, а взял их на 73 тыс. евро.
Второе место по богатству в списке миллионеров, баллотирующихся в Сейм, занимает В. Успасских, лидер списка „Коалиции мира“. Стоимость декларированных им активов составляет 9 млн 501 тыс. евро.
Имущество В. Успасских, которое подлежит регистрации, оценивается в 4 млн 489 тыс. евро, ценные бумаги – в 1 млн 201 тыс. евро, денежные средства – в 3 млн 810 тыс. евро. Политик также предоставил кредиты на 2 млн 32 тыс. евро.
Третьим по задекларированным активам является адвокат Ремигиюс Якштас, который значится под номером 96 в избирательном списке „Заря Немана“. Активы этого кандидата оцениваются в 6 млн 435 тыс. евро. Его имущество, которое подлежит регистрации, оценивается в 6 млн 218 тыс. евро, а денежные средства – 217 тыс. евро. Кандидат также получил кредиты на 403 тыс. евро.
Четвертым среди богатейших политиков, баллотирующихся в Сейм, является Ольга Косенкова, внесенная под номером 27 в список партии „Свобода и справедливость“, ее активы составляют 5 млн 151 тыс.. евро. А замыкает пятерку самых богатых участников выборов в Сейм самовыдвиженец Вальдемарас Валькюнас, активы которого оцениваются в 4 млн 893 тыс. евро.
Более 3 млн активов накопили кандидат от Партии свободы Лайма Тикуйшене (3 млн 352 тыс. евро), представитель партии „Свобода и справедливость“ Антанас Юозас Забулис (3 млн 326 тыс. евро) и представитель „Зари Немана“ Дайнорас Брадаускас (3 млн 162 тыс. евро).
Также в список миллионеров входя: кандидат от „Зари Немана“ Томас Амброза (2 млн 664 тыс. евро), кандидаты от Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Эгидиюс Гечас (2 млн 569 тыс. евро), Игорь Малинаускас (2 млн 166 тыс. евро), И. Вегеле (1 млн 260 тыс. евро), Эрленда Турскене (1 млн 70 тыс. евро), Бронис Ропе (1 млн 55 тыс. евро).
В список внесены и представители Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Г. Палуцкас (2 млн 138 тыс. евро), Антанас Тенис (2 млн 47 тыс. евро) и Шарунас Бирутис (1 млн 71 тыс. евро), также представители Союза Отечества – Христианских демократов Литвы Паулюс Лукшявичюс (1 млн 533 тыс. евро) и Казис Старкявичюс (1 млн 3 тыс. евро), кандидаты от Движения либералов А. Лидяка (1 млн 359 тыс. евро) и Нийоле Гуобене (1 млн 143 тыс. евро).
В список вошли: лидер партии „Свобода и справедливость“ А. Зуокас (1 млн 556 тыс. евро), баллотирующийся в Сейм вместе с этой партией Кястутис Галдикас (1 млн 30 тыс. евро), кандидат от Союза демократов „Во имя Литвы“ Дарюс Ричкус (1 млн 59 тыс. евро).
Больше всего миллионеров – в списке СКЗЛ
Наибольшее количество миллионеров пытается пройти в Сейм вместе с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) – с этим списком на мандат претендуют 5 человек этого рейтинга.
В свою очередь, партия „Свобода и справедливость“ выдвигает 4 миллионеров, „Заря Немана“ и Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) – по 3, Партия зеленых Литвы, Движение либералов, Союз Отечества – Христианские демократы Литвы – по 2, Союз демократов „Во имя Литвы“, „Коалиция мира“, Партия свободы – по 1 кандидату, вошедшему в этот список.
Еще двум кандидатам до статуса миллионера не хватило всего нескольких тысяч евро.
В список не вошли кандидат от Союза народа и справедливости (центристы, народники) Гедиминас Липнявичюс, активы которого составляют 996 тыс. евро, и кандидат, выдвинутый на парламентских выборах СКЗЛ, Гедас Адомайчюс, задекларировавший активы на сумму 995 тыс. евро.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября этого года.