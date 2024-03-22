В Вильюсе проходит международный Форум Калиновского

Сообщается, что в этом году форум будет посвящен обсуждению европейского развития Беларуси с учетом декларации демократических сил Беларуси об интеграции в Европейский союз (ЕС) от августа 2023 года. Также будут обсуждаться предстоящие выборы в Беларуси в 2025 году.
Участников форума поприветствуют спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните. Также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и спикер Сейма Польши Шимон Головня.
Первый международный Форум Калиновского прошел в Вильнюсе в августе 2020 года после выборов президента Беларуси.
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