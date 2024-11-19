2024.11.19 13:37

В Вильнюсе вызвали российского дипломата для передачи ноты протеста

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Rusijos Federacijos ambasada Vilniuje
Rusijos Federacijos ambasada Vilniuje
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

В понедельник, 18 ноября, в Министерство иностранных дел (МИД) был вызван представитель посольства Российской Федерации в Вильнюсе, которому была вручена нота протеста по поводу военной агрессии Российской Федерации против Украины, продолжающейся 1000 дней и очевидно обостряющейся, указывается в сообщении МИДа.

Представителю посольства РФ был выражен решительный протест по поводу очередной массовой атаки ракетами и беспилотниками по городам Украины и ее энергетической инфраструктуре, организованной 17 ноября. Литва решительно осуждает продолжающуюся российскую агрессию, которая нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также военные преступления, преступления против человечности и другие тяжкие преступления, приводящие к гибели и ранениям мирных жителей, уничтожению украинских гражданских объектов и объектов особой важности, указывается в сообщении.

Как указывает МИД, представителю посольства России напомнили, что Литва уже предприняла шаги по созданию Специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства Российской Федерации и поддерживающих ее в этой войне стран, для надлежащего расчета всего ущерба, причиненного Украине военной агрессией Российской Федерации (в том числе в уже функционирующем реестре ущерба Совета Европы), и его полной компенсации, в том числе за счет замороженных средств и активов Российской Федерации.

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