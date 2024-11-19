В Вильнюсе вызвали российского дипломата для передачи ноты протеста

Представителю посольства РФ был выражен решительный протест по поводу очередной массовой атаки ракетами и беспилотниками по городам Украины и ее энергетической инфраструктуре, организованной 17 ноября. Литва решительно осуждает продолжающуюся российскую агрессию, которая нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также военные преступления, преступления против человечности и другие тяжкие преступления, приводящие к гибели и ранениям мирных жителей, уничтожению украинских гражданских объектов и объектов особой важности, указывается в сообщении.

Как указывает МИД, представителю посольства России напомнили, что Литва уже предприняла шаги по созданию Специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства Российской Федерации и поддерживающих ее в этой войне стран, для надлежащего расчета всего ущерба, причиненного Украине военной агрессией Российской Федерации (в том числе в уже функционирующем реестре ущерба Совета Европы), и его полной компенсации, в том числе за счет замороженных средств и активов Российской Федерации.