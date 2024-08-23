В Вильнюсе состоялась церемония, посвященная 30-летию участия Литвы в международных операциях

Принимавший участие в торжествах президент Гитанас Науседа поблагодарил солдат за службу и значительный вклад в безопасность Литвы и всего региона.

„Ровно 30 лет назад Литва продемонстрировала твердое желание сотрудничать с союзниками и стать равноправным партнером в обеспечении международной безопасности. Мы полны решимости вместе противостоять вызовам глобальному миру и разделить ответственность в защите западных ценностей“, - сказал Г. Науседа.

Министр обороны Лауринас Кащюнас, говоря о достижениях и почетной службе солдат, отметил, что для преодоления возникающих вызовов и растущей напряженности важно укреплять единство и сотрудничество.