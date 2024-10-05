В Вильнюсе проходит 13-й Форум свободной России: "война на истощение: российская экономика в условиях долгой войны“

Форум свободной России — крупнейшая площадка российской оппозиции, основанная в 2016 году.



Он объединяет представителей российской общественности как в России, так и за рубежом, занимающих бескомпромиссную позицию по отношению к режиму Путина: за полный демонтаж путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всех оккупированных Россией территорий, говорится в сообщении организаторов.