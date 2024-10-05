В Вильнюсе проходит 13-й Форум свободной России: "война на истощение: российская экономика в условиях долгой войны“

В программе Форума отражены такие важные темы, как формула победы Украины, консолидация оппозиционно настроенных россиян вокруг поддержки российских добровольцев, воюющих в составе ВСУ, новые вызовы системе международной безопасности, активизация ФСБ в Европе, кризис российской политэмиграции и пути его преодоления, особенности экономики долгой войны, а также проблема постпутинского устройства России, недавно актуализированная посредством дискуссии о деколонизации.
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