2025.05.12 12:54

В Вильнюсе посадку совершил самолет правительства США с особыми гостями на борту

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
JAV vyriausybinio lėktuvo vizitas Vilniuje
JAV vyriausybinio lėktuvo vizitas Vilniuje
ФОТО: Delfi

В Вильнюсе посадку совершил самолет американского правительства. На нем в Литву прибыли важные гости.

Первым об этом сообщил портал 15min, которому читатели прислали фотографию Boeing C-40 Clipper с официальной символикой США и надписью на боку. Все это свидетельствует о том, что это американский правительственный лайнер.

JAV vyriausybinio lėktuvo vizitas Vilniuje

Этот самолет прибыл в Литву из Лондона, куда прилетел 8 мая.

JAV vyriausybinio lėktuvo vizitas Vilniuje

Пресс-секретарь Литовских аэропортов Лина Бейшене подтвердила Delfi, что такой самолет прибыл в Вильнюс 10 мая и покинет столицу в понедельник в обед.

JAV vyriausybinio lėktuvo vizitas Vilniuje

На самолете из США прибыли члены Конгресса республиканцы Кен Калверт, Дэвид Рузер, Джек Эллзи и демократы Бетти Макколлум и Эд Кейс.

Они встречались с рядом литовских политиков, включая председателя партии Союз отечества-Христианские демократы Литвы Лауринаса Кащюнаса.

Laurynas Kasčiūnas

„По традиции, в первую очередь речь шла об Украине. Что касается Украины apie Ukrainą, то нужен справедливый мир, что если мы не создадим предпосылки, устраняющие очаг агрессии, если агрессор будет вознагражден, вместо того, чтобы попасть под санкции, то он будет двигаться вперед“, – сказал Кащюнас.

Что касается нашей обороны, было отмечено, что присутствие американцев критически важное дело, и что роль Америки для системы безопасности Европы тоже очень важна.

„Мы со своей стороны делаем все – как с точки зрения инфраструктуры, так и покупок. Мы видим направление Америки как стратегически значимое для нас. Это в наших интересах, чтобы Америка оставалась интегральной частью безопасности в Европе“, – сказал Кащюнас на встрече с конгрессменами.

По его словам, чувствовалось, что американская сторона понимает нас.

„Но надо ясно осознать, что не Конгресс сейчас главный центр принятия решений“, – напомнил Кащюнас.

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