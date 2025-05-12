В Вильнюсе посадку совершил самолет правительства США с особыми гостями на борту

Пресс-секретарь Литовских аэропортов Лина Бейшене подтвердила Delfi, что такой самолет прибыл в Вильнюс 10 мая и покинет столицу в понедельник в обед.

Первым об этом сообщил портал 15min, которому читатели прислали фотографию Boeing C-40 Clipper с официальной символикой США и надписью на боку. Все это свидетельствует о том, что это американский правительственный лайнер.

„По традиции, в первую очередь речь шла об Украине. Что касается Украины apie Ukrainą, то нужен справедливый мир, что если мы не создадим предпосылки, устраняющие очаг агрессии, если агрессор будет вознагражден, вместо того, чтобы попасть под санкции, то он будет двигаться вперед“, – сказал Кащюнас.

Что касается нашей обороны, было отмечено, что присутствие американцев критически важное дело, и что роль Америки для системы безопасности Европы тоже очень важна.