В Вильнюсе отметили 84-летие Декларации Самнера Уэллеса

„Пользуясь возможностью, я благодарю Соединенные Штаты Америки, близкого союзника и друга, ставшего для нашего народа, стремившегося к свободе в самые мрачные дни прошлого века, маяком надежды, позволив нам верить в идею свободного и независимого государства. Присутствие США вместе, защищая такие ценности, как свобода и самоопределение стран, сыграло решающую роль в освобождении Литвы из тисков агрессора“, - сказала канцлер МИД Инга Чернюк, приветствуя собравшихся гостей.