2025.04.09 18:37

В Вильнюсе демонтируют памятные доски Достоевскому и Столыпину

 
Elta
ru.DELFI.lt
Fiodoras Dostojevskis
Fiodoras Dostojevskis
ФОТО: akg-images | akg-images / Scanpix

Столичный горсовет на заседании в среду принял решение о демонтаже шести памятных досок, установленных в Вильнюсе в советское время.

Согласно решению совета, будут демонтированы памятные доски поэту Людасу Гире с надписями на литовском и русском языках на улицах Вильняус и Малониойои, также принято решение о демонтаже памятной доски писателю Федору Достоевскому на улице Диджиойи, памятной доски российскому политику ХХ в. Петру Столыпину на улице Шв. Стяпоно и памятного знака писателю Константину Воробьеву на улице Вяркю.

Кроме того, на состоявшемся в среду заседании было принято решение разрешить снять мемориальную доску Марку Антокольскому на русском языке, установленную на фасаде здания на улице Диджиойи. На ее месте за счет средств Вильнюсского городского муниципалитета планируется установить новую памятную доску типового дизайна с текстом: „В этом доме родился и жил скульптор Маркас Антокольскис (1840–1902)“.

Демонтаж памятных досок и обслуживание фасадов зданий, а также установку новой мемориальной доски М. Антокольскому поручено провести Отделу городской среды администрации города. Между тем, на компанию Grinda будет возложена обязанность хранить снятые доски в течение пяти лет.

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