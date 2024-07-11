В Вашингтоне президент Литвы призвал союзников по НАТО увеличить инвестиции в оборону

Президент подчеркнул необходимость оперативного выполнения решений прошлогоднего саммита в Вильнюсе, касающихся коллективной обороны. По словам Г. Науседы, важно обеспечить отсутствие критических уязвимостей в оборонных планах НАТО и наличие необходимого потенциала, особенно на находящемся на передовой линии восточном фланге НАТО.

„Российская экономика работает в полном военном режиме. Агрессор получает значительную поддержку со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая. Стремление России к конфронтации с НАТО сохранится, если наши решительные действия не изменят ситуацию“, – отметил глава Литвы.

Обращаясь к лидерам стран НАТО, президент подчеркнул, что в условиях продолжающейся войны в Европе и планирования Россией дальнейшей конфронтации с НАТО необходимо быстрее и эффективнее укреплять передовую оборону и потенциал сдерживания Альянса. По словам главы Литвы, время не на стороне союзников, поэтому действовать нужно быстрее, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

„Невозможно укрепить нашу коллективную оборону без надлежащего финансирования. Клуб стран НАТО, выделяющих на оборону более 2 проц. ВВП, расширяется, но этой цифры уже недостаточно. Мы должны поднять планку. Литва уже в этом году достигнет показателя в 3,03 проц. и будет продолжать его увеличивать“, – отметил Г. Науседа.

Г. Науседа также обратил внимание союзников на важность реализации ротационной модели противовоздушной обороны. Глава государства поблагодарил Нидерланды за развертывание в Литве системы Patriot и призвал союзников активнее присоединяться к этой инициативе.

Как указывается в сообщении, глава государства отметил успешное сотрудничество Литвы и Германии в подготовке к размещению в нашей стране немецкой бригады. По словам Президента, это образцовый проект передовой обороны и подтверждение лидерства Европы в коллективной обороне.

Президент также обратил внимание союзников на неконвенциональные атаки России, которые все чаще происходят на территории стран НАТО.

„Это уже не просто игра с манипулированием общественным сознанием и использованием дезинформации. Речь идет о физическом уничтожении имущества и инфраструктуры, а также насилии в отношении противников режима за рубежом. Это лишь вопрос времени, когда эти атаки потребуют жертв со стороны граждан НАТО“, – сказал глава Литвы.

По утверждению президента, эти действия России требуют общего и скоординированного ответа НАТО и алгоритма реагирования на различные кинетические атаки противника.