В Украину с медицинской миссией отправились четверо литовских медиков

„Этот регион продолжает страдать от постоянных обстрелов, и потребность в медицинской помощи растет с каждым днем. Мы отправляемся, чтобы помочь тем, кто не имеет доступа к врачам из-за физических и эмоциональных травм, вызванных войной. Есть районы, где мы являемся единственной возможностью для жителей получить медицинскую помощь – там нас постоянно ждут“, - цитируется в сообщении В. Янкене.