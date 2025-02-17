В Украину с медицинской миссией отправились четверо литовских медиков

С миссией организации Blue/Yellow Medical отправились координатор миссии медсестра Вайва Янкене, семейный врач Рута Радзявичене, одонтолог Лета Скирмантене и новый член команды одронтолог Гражина Зданавичене.
„Этот регион продолжает страдать от постоянных обстрелов, и потребность в медицинской помощи растет с каждым днем. Мы отправляемся, чтобы помочь тем, кто не имеет доступа к врачам из-за физических и эмоциональных травм, вызванных войной. Есть районы, где мы являемся единственной возможностью для жителей получить медицинскую помощь – там нас постоянно ждут“, - цитируется в сообщении В. Янкене.
Это уже 12-я миссия медицинской помощи в Украину, которую осуществляет организация Blue/Yellow Medical. В ходе нее литовские врачи оказывают лечебные услуги и обеспечивают лекарствами людей, находящихся в самых тяжелых условиях. В ходе этой миссии будут консультировать гражданских, оказывать необходимую медицинскую и стоматологическую помощь, пациентам также будут предоставлять лекарства на несколько месяцев, до следующей миссии организации.
Хотя официальное начало этих миссий Blue / Yellow Medical приходится на вторую половину 2023 года, литовские медики во главе со Скирмантасом Крункайтисом и В. Янкене начали оказывать помощь жителям Украины еще весной 2022 года, когда была освобождена Буча.
За этот период состоялось уже одиннадцать миссий, в ходе которых врачи-добровольцы из Литвы приезжали в регионы, наиболее пострадавшие от войны.