В Украину доставлены грузовики и другая помощь из Литвы

Как указывает Минобороны, основными направлениями поддержки Украины, запланированными в этом году, являются: удовлетворение неотложных потребностей (ПВО, боеприпасы, беспилотники, антидроны), тем самым развивая литовскую оборонную промышленность, а также поддержка украинской оборонной промышленности путем финансирования вооружения, произведенного в Украине.
Также предусматривается, что Литва продолжит вносить вклад в Коалицию по разминированию, которую она возглавляет совместно с Исландией, и в другие коалиции, участником которых она является. Военная поддержка также будет оказываться и через международные фонды и коллективные инициативы, а также будет продолжена подготовка украинских солдат и реабилитация раненых.
По данным министерства, с начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму более 767 миллионов евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.