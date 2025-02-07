В Украину доставлены грузовики и другая помощь из Литвы

Как указывает Минобороны, основными направлениями поддержки Украины, запланированными в этом году, являются: удовлетворение неотложных потребностей (ПВО, боеприпасы, беспилотники, антидроны), тем самым развивая литовскую оборонную промышленность, а также поддержка украинской оборонной промышленности путем финансирования вооружения, произведенного в Украине.

Также предусматривается, что Литва продолжит вносить вклад в Коалицию по разминированию, которую она возглавляет совместно с Исландией, и в другие коалиции, участником которых она является. Военная поддержка также будет оказываться и через международные фонды и коллективные инициативы, а также будет продолжена подготовка украинских солдат и реабилитация раненых.