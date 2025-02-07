2025.02.07 16:32

В Украину доставлены грузовики и другая помощь из Литвы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
В Украину доставлены грузовики и другая помощь из Литвы
В Украину доставлены грузовики и другая помощь из Литвы
ФОТО: kam.lt

Министерство обороны в пятницу сообщило, что литовская военная помощь, предназначенная Вооруженным силам Украины, – грузовики и запасные части для бронетранспортеров М113 – на этой неделе были доставлены в Украину.

Как указывает Минобороны, основными направлениями поддержки Украины, запланированными в этом году, являются: удовлетворение неотложных потребностей (ПВО, боеприпасы, беспилотники, антидроны), тем самым развивая литовскую оборонную промышленность, а также поддержка украинской оборонной промышленности путем финансирования вооружения, произведенного в Украине.

Также предусматривается, что Литва продолжит вносить вклад в Коалицию по разминированию, которую она возглавляет совместно с Исландией, и в другие коалиции, участником которых она является. Военная поддержка также будет оказываться и через международные фонды и коллективные инициативы, а также будет продолжена подготовка украинских солдат и реабилитация раненых.

По данным министерства, с начала войны Литва оказала Украине военную помощь на сумму более 767 миллионов евро. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и превысила полтора миллиарда евро.

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