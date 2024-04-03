В Украинском центре состоялась встреча супруги президента Литвы с кронпринцем Норвегии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: lrp.lt nuotr.

В среду супруга президента Литовской Республики Диана Науседене встретилась с прибывшим в Вильнюс кронпринцем Норвегии Хоконом и представила ему деятельность Украинского центра.

"Этот центр – свидетельство нашей веры в будущее Украины. Вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской мы приступили к его созданию в надежде, что посетители Центра в дальнейшем внесут свой вклад в реконструкцию и восстановление Украины", - сказала Д. Науседене.

Супруга президента подчеркнула, что Украинский центр постоянно развивается, устанавливает новые связи и привлекает все больше посетителей. Центр предоставляет психосоциальные услуги, услуги в сфере неформального образования и культуры и ориентирован на консолидацию украинского гражданского общества в Литве, а также на воспитание будущих лидеров Украины, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Д. Науседене обратила внимание кронпринца Норвегии на то, что Украинский центр заинтересован в расширении сети международных партнеров и реализации новых инициатив и проектов.

Солидный опыт Норвегии в оказании помощи беженцам по всему миру может быть полезен и для украинцев, нашедших убежище в Литве. Поэтому супруга президента пригласила норвежские неправительственные организации к установлению связей с Украинским центром.

В рамках встречи первая леди Литвы вместе с кронпринцем Норвегии Хоконом осмотрели действующие в Украинском центре выставки, ознакомились с различными видами деятельности Центра и пообщались с посетителями.

Украинский центр был учрежден по инициативе первых леди Литвы и Украины с целью создания для украинской общины в Литве открытого пространства для культуры, образования и оказания общественных услуг. Учредителями Центра являются Администрация президента Литовской Республики, Университет им. Витаутаса Великого и посольство Украины в Литве.

Центр открыл свои двери для посетителей в июне 2022 года. Одна из его главных задач – не только предоставить людям, вынужденно покинувшим Украину, пространство, помогающее им успешно интегрироваться в Литве, но и создать для них возможность встречаться с соотечественниками, сохранять свою культуру, историю и идентичность, получать психологическую помощь, неформальное образование, культурные, социальные и другие необходимые услуги.

Это культурно-образовательное пространство открыто для международного сотрудничества, напоминает Президентура.

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