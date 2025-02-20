В третью годовщину российской войны в Украине Науседа вместе с лидерами других государств посетит Киев

„Этот визит организован в ознаменование третьей годовщины войны. Да, в это время мы будем в Украине. Лидеров тоже будет немало. Это, безусловно, будет намного шире, чем формат стран Балтии и даже стран Балтии и Северной Европы“, - заявил Науседа журналистам в Президентском дворце в среду вечером.

„Я думаю, мы обязательно там встретимся, будет еще одна возможность поговорить о том, что происходило в последнее время и что необходимо сделать в ближайшем будущем“, - отметил он.

Главный советник президента Аста Скайсгирите на этой неделе упомянула Žinių radijas, что Науседа планирует визит в Украину.