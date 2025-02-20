В третью годовщину российской войны в Украине Науседа вместе с лидерами других государств посетит Киев

„Этот визит организован в ознаменование третьей годовщины войны. Да, в это время мы будем в Украине. Лидеров тоже будет немало. Это, безусловно, будет намного шире, чем формат стран Балтии и даже стран Балтии и Северной Европы“, - заявил Науседа журналистам в Президентском дворце в среду вечером.
„Я думаю, мы обязательно там встретимся, будет еще одна возможность поговорить о том, что происходило в последнее время и что необходимо сделать в ближайшем будущем“, - отметил он.
Главный советник президента Аста Скайсгирите на этой неделе упомянула Žinių radijas, что Науседа планирует визит в Украину.
В преддверии третьей годовщины войны во вторник в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций США и России, которые продолжались более четырех часов. Госдепартамент США сообщил после переговоров, что госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились „назначить соответствующие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему прекращению конфликта в Украине“.
Однако ни Украина, ни европейские лидеры не были приглашены за стол переговоров.
Ответом на эти переговоры стали неформальные саммиты по Украине и европейской безопасности во Франции в понедельник и среду.
В состоявшейся в понедельник встрече приняли участие главы правительств Польши, Дании, Нидерландов, Испании, Германии, Великобритании и Италии, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета (ЕК) Антонио Коста.
На встречу в среду приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 г.