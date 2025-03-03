В связи с нарушениями прав человека Литва ввела санкции против еще 74 грузинских чиновников

„В связи с грубыми нарушениями прав человека и репрессиями в Грузии Литва внесла 74 грузинских должностных лица в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Мы поддерживаем народ Грузии и его стремление к демократии и европейскому будущему“, - написал политик.

Как вскоре сообщило Министерство иностранных дел (МИД), среди новых подсанкционных лиц – 7 судей Конституционного суда Грузии, а также список грузинских судей, прокуроров и полицейских, включая тех, кто дал ложные показания против журналистки Мзии Амаглобели и способствовал ее незаконному задержанию. М. Амаглобели в знак протеста против жестокого обращения со стороны сотрудников, голодала 38 дней, и ее жизнь находилась в серьезной опасности.