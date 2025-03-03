В связи с нарушениями прав человека Литва ввела санкции против еще 74 грузинских чиновников

Об этом в социальной сети „X“ сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.
„В связи с грубыми нарушениями прав человека и репрессиями в Грузии Литва внесла 74 грузинских должностных лица в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Мы поддерживаем народ Грузии и его стремление к демократии и европейскому будущему“, - написал политик.
Как вскоре сообщило Министерство иностранных дел (МИД), среди новых подсанкционных лиц – 7 судей Конституционного суда Грузии, а также список грузинских судей, прокуроров и полицейских, включая тех, кто дал ложные показания против журналистки Мзии Амаглобели и способствовал ее незаконному задержанию. М. Амаглобели в знак протеста против жестокого обращения со стороны сотрудников, голодала 38 дней, и ее жизнь находилась в серьезной опасности.
„Литва, Латвия и Эстония выражают свою решительную поддержку народу Грузии, который уже более 100 дней протестует против системных действий правящей партии „Грузинская мечта“, грубо нарушающих Конституцию страны, гражданские и политические права, а также международные обязательства“, - говорится в заявлении министерства.
В начале декабря прошлого года премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, представляющий правящую партию „Грузинская мечта“, заявил, что Тбилиси не будет вести переговоры о членстве в ЕС до конца 2028 года. После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов.
В связи с нарушениями прав человека при подавлении протестов в Тбилиси Литва и страны Балтии ввели ограничительные меры в отношении нескольких десятков грузинских политиков и запретили им въезд в страну, среди которых бывший премьер-министр Б. Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие высокопоставленные чиновники.