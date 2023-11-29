В списке самых влиятельных политиков от Politico – вице-министр иностранных дел Литвы

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Вице-министр министр иностранных дел и будущий посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Йовита Нелюпшене включена в список самых влиятельных политиков 2024 года, составленный изданием Politico.

Список от издания разделен на "деятелей", "мечтателей" и "разрушителей".

Й. Нелюпшене занимает 7-е место в категории "разрушителей".

"Это будет не первый раз, когда 43-летнему профессиональному дипломату придется попытаться убедить скептиков в том, что к российской угрозе следует относиться серьезно. Работая послом Литвы в ЕС и вице-министром иностранных дел, Й. Нелюпшене забила тревогу по поводу России Владимира Путина задолго до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года", – пишет Politico.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони занимает первое место в категории "деятели", президент Украины Владимир Зеленский – в "мечтателях", а в "разрушителях" – российский экономист Эльвира Набиуллина.

Й. Нелюпшене в Министерстве иностранных дел в настоящее время курирует дела ЕС.

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