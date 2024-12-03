2024.12.03 07:05

В случае необходимости Литва предоставит убежище президенту Грузии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prezidentas susitiko su Sakartvelo Prezidente Salome Zurabišvili
Prezidentas susitiko su Sakartvelo Prezidente Salome Zurabišvili
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

По словам старшего советника президента Гитанаса Науседы Асты Скайсгирите, в случае необходимости Литва предоставит убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

„Естественно, что Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость, но на данный момент президент Зурабишвили очень ясно дала понять, что она будет стоять вместе со своим народом в Тбилиси“, – заявила А. Скайсгирите в эфире телекомпании LNK.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.

В субботу посол страны в Литве Саломе Шапакидзе подала в отставку со своей должности в знак протеста против решения властей Грузии заморозить переговоры о членстве в ЕС. В тот же вечер в социальных сетях распространилась новость о том, что в отставку уходит и представитель страны в США Давид Залкалиани.

В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.

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