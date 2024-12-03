В случае необходимости Литва предоставит убежище президенту Грузии

„Естественно, что Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость, но на данный момент президент Зурабишвили очень ясно дала понять, что она будет стоять вместе со своим народом в Тбилиси“, – заявила А. Скайсгирите в эфире телекомпании LNK.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.