В Сингапуре официально открылось посольство Литвы

"Это посольство действительно является символом новых отношений Литвы с Индо-Тихоокеанским регионом и укрепления дружбы с Сингапуром. Как мы любим говорить в Европе – за нашу и вашу свободу", — сказал в приветственной речи Г. Ландсбергис.

По словам министра, этот важный шаг реализует стратегическое обязательство Литвы по расширению отношений с Индо-Тихоокеанским регионом.

"За время работы этого Правительства мы уже открыли посольства в Австралии и Южной Корее, а также торговое представительство на Тайване", – напомнил глава литовской дипломатии.