В Шяуляйском регионе военные будут учиться действовать в условиях мобилизации

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenės instruktorius su Ukrainos kariškiais
Lietuvos kariuomenės instruktorius su Ukrainos kariškiais
ФОТО: KAM
Во вторник в Шяуляйском регионе начинаются учения Службы воинской обязанности и комплектования (СВОК) Литовской армии "Сборный пункт 2023". В ходе учений будет отрабатываться процесс призыва на действительную военную службу призывников после объявления мобилизации или военного положения.

"Действия и элементы этих учений ориентированы не на призывников, а на военнослужащих – они будут отрабатывать и проверять различные смоделированные оперативные эпизоды на случай мобилизации или военного положения, будут реагировать на инциденты, предусмотренные сценариями учений, отрабатывать иные действия", – сказал говорит заместитель директора СВОК полковник-лейтенант Аудрюс Бейнорас.

Как сообщает Литовская армия, учения, которые продлятся до пятницы, начнутся с обсуждения, в ходе которого будут рассмотрены и оценены конкретные действия и ситуации, изучены обязанности и функции ответственных учреждений, проверены координационные действия, детализировано бесперебойное сотрудничество подразделений СВОК с региональными учреждениями при подготовке к мобилизации и после ее объявления.

"Сборный пункт" — это планируемые и проводимые СВОК ежегодные учения, проводимые уже в третий раз по ротационному принципу — каждый раз в другом регионе страны.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии