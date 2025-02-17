В Шяуляй представлены двусторонние учения итальянских и литовских батальонов ПВО

В настоящее время Италия уже в седьмой раз участвует в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, предоставляя свои возможности боевым группам батальонам передовых сил НАТО, а военные корабли страны также патрулируют Балтийское море.

На саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе в 2023 году, было принято решение о необходимости создания интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в странах Балтии. В рамках реализации этой модели в прошлом году в Литве в ходе учений Baltic Connection 24 была развернута голландская наземная система ПВО большой дальности Patriot.