2025.02.17 20:08

В Шяуляй представлены двусторонние учения итальянских и литовских батальонов ПВО

 
ru.DELFI.lt
ELTA
итальянская система ПВО
итальянская система ПВО
ФОТО: kariuomene.lt

В понедельник в Шяуляй состоялась презентация двусторонних учений итальянских и литовского батальонов ПВО, которые проходят с 10 февраля. В ходе них в Литве была развернута итальянская система ПВО SAMP/T, сообщает Литовская армия.

В учениях принимают участие батальон противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Литвы с комплексами ПВО средней дальности NASAMS, комплекс ПВО ВВС Италии SAMP/T, итальянские и французские истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, а также Центр управления воздушными операциями Литовской армии.

Как указывает армия, основное внимание в ходе учений уделяется передислокации и интеграции сил, единому командованию и управлению, а также выполнению операций противовоздушной обороны.

„Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Италии и Литвы действуют скоординированно, могут обмениваться информацией, картиной воздушного пространства и выполнять задачи в рамках общей системы противовоздушной обороны НАТО. Это еще один шаг вперед в реализации ротационной модели ПВО НАТО“, - цитируется в сообщении глава Оборонного штаба генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас.

В настоящее время Италия уже в седьмой раз участвует в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, предоставляя свои возможности боевым группам батальонам передовых сил НАТО, а военные корабли страны также патрулируют Балтийское море.

На саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе в 2023 году, было принято решение о необходимости создания интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в странах Балтии. В рамках реализации этой модели в прошлом году в Литве в ходе учений Baltic Connection 24 была развернута голландская наземная система ПВО большой дальности Patriot.

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