В Шяуляй представлены двусторонние учения итальянских и литовских батальонов ПВО

В учениях принимают участие батальон противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Литвы с комплексами ПВО средней дальности NASAMS, комплекс ПВО ВВС Италии SAMP/T, итальянские и французские истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, а также Центр управления воздушными операциями Литовской армии.
Как указывает армия, основное внимание в ходе учений уделяется передислокации и интеграции сил, единому командованию и управлению, а также выполнению операций противовоздушной обороны.
„Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Италии и Литвы действуют скоординированно, могут обмениваться информацией, картиной воздушного пространства и выполнять задачи в рамках общей системы противовоздушной обороны НАТО. Это еще один шаг вперед в реализации ротационной модели ПВО НАТО“, - цитируется в сообщении глава Оборонного штаба генерал-лейтенант Ремигиюс Балтренас.
В настоящее время Италия уже в седьмой раз участвует в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, предоставляя свои возможности боевым группам батальонам передовых сил НАТО, а военные корабли страны также патрулируют Балтийское море.
На саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе в 2023 году, было принято решение о необходимости создания интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в странах Балтии. В рамках реализации этой модели в прошлом году в Литве в ходе учений Baltic Connection 24 была развернута голландская наземная система ПВО большой дальности Patriot.