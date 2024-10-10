2024.10.10 09:26

В шести муниципалитетах Литвы пройдут военные учения

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Литовская армия
Литовская армия
ФОТО: Lietuvos kariuomenė

В шести муниципалитетах страны в четверг начнутся учения 2-го отряда Округа им. Дарюса и Гиренаса Добровольческих сил охраны края.

Как сообщает Литовская армия, военные учения пройдут в Каунасском, Кайшядорском, Кедайнском, Казлу-Рудском, Пренайском и Расейнском районах.

Всего в учениях, которые продлятся до воскресенья, примут участие около 50 военнослужащих. Вооруженные солдаты будут передвигаться пешком, будет использоваться колесная военная техника и имитационные боеприпасы.

Армия гарантирует, что во время учений военнослужащие будут соблюдать правила пожарной безопасности, охраны природы, правила дорожного движения и повседневная деятельность гражданских не будет нарушена. Тяжелая гусеничная техника использоваться не будет, техника будет передвигаться только по дорогам.

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