В Сейме зарегистрировано предложение о создании оборонного фонда: жители смогут вносить добровольные пожертвования

Как указано в пояснительной записке к проекту, пожертвования по принципу подписки, доступные в системе Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и других системах, могут привлечь значительные средства от частных лиц и способствовать повышению сознательности литовского общества в сфере обороны. Для этого предлагается создать специальный взнос с уникальным кодом.
"В соглашении политических партий Литвы о национальной безопасности и обороне указано, что одной из трех опор национальной обороны являются частные хозяйствующие субъекты, неправительственные организации и граждане, поэтому для сбора средств необходимо привлечь и добровольные инструменты", – говорится в документе законопроекта.
Подсчитано, что в случае регулярных ежемесячных пожертвований в размере 10 евро в этот фонд и разовых пожертвований в размере половины годовой суммы (60 евро) в год, в таком фонде удастся собрать более 30 млн евро в год.
Сообщается о уже существующей возможности оказания поддержки Литовской армии не только через декларации подоходного налога с населения (ПНН), но и напрямую. Однако она пока не используется активно.