В Сейме зарегистрировано предложение о создании оборонного фонда: жители смогут вносить добровольные пожертвования

Как указано в пояснительной записке к проекту, пожертвования по принципу подписки, доступные в системе Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и других системах, могут привлечь значительные средства от частных лиц и способствовать повышению сознательности литовского общества в сфере обороны. Для этого предлагается создать специальный взнос с уникальным кодом.

"В соглашении политических партий Литвы о национальной безопасности и обороне указано, что одной из трех опор национальной обороны являются частные хозяйствующие субъекты, неправительственные организации и граждане, поэтому для сбора средств необходимо привлечь и добровольные инструменты", – говорится в документе законопроекта.