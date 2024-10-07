В Сейме вспомнят годовщину первых атак Хамаса на Израиль

В парламенте откроется выставка фотографий Зива Корена, израильского фотожурналиста, документирующего войны и конфликты, об этой трагедии. Участникам также будет предоставлена возможность посмотреть документальный фильм режиссера Ярива Мозера.
В ходе мероприятия будут рассказы живых свидетелей о нападении во время музыкального фестиваля NOVA, также выступит Майя Паризер, одна из выживших участниц. Историями поделится Ирена Кузмицкене, мать погибшего офицера Мартинаса Кузмицкаса, имевшего двойное гражданство Израиля и Литвы.
На мероприятии также выступят спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, посол Израиля Хадас Виттенберг Сильверстайн, председатель парламентского Комитета по иностранным делам Эмануэлис Зингерис, председатель Комитета по европейским делам Жигимантас Павилёнис.
7 октября прошлого года сотни боевиков Хамас и других исламистских группировок из сектора Газа вторглись на юг Израиля и убили более 1200 человек. Также был взят 251 заложник. 97 похищенных все еще находятся в секторе Газа, 33 из которых официально объявлены Израилем погибшими.
С тех пор Израиль предпринимает интенсивные военные действия в секторе Газа. Здесь, по последним данным подконтрольной Хамасу службы здравоохранения, которые невозможно проверить независимо, погибло более 41,8 тыс. человек. С середины сентября израильские силы также проводят мощные атаки на союзника Хамаса „Хезболлу“ в Ливане.