2024.08.19 09:05

В Сейме пройдет жеребьевка для размещения политических партий в избирательных бюллетенях

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ГИК
ГИК
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В понедельник в парламенте состоится жеребьевка, организованная Главной избирательной комиссией (ГИК). В ходе жеребьевки выяснится порядок размещения политических партий в избирательных бюллетенях многомандатных избирательных округов на выборах в Сейм.

По данным ГИК, на мероприятие приглашены представители политических организаций, участвующих в осенних выборах в Сейм. Планируется, что именно они определят номер представленной партии или коалиции.

Ранее ГИК сообщила о получении заявительных документов от списков кандидатов 17 политических партий и одной коалиции.

В бюллетенях для голосования в одномандатных округах кандидаты будут перечислены в алфавитном порядке согласно первой букве их фамилий.

По данным ГИК, окончательный список зарегистрированных кандидатов будет утвержден и опубликован не позднее, чем за месяц до выборов в Сейм, которые состоятся 13 октября.

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