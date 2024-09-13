В Сейме прокладывают путь поправки к закону, обязывающие обслуживать клиентов на литовском языке

Автор проекта, парламентарий Даля Асанавичюте отметила, что знание литовского языка улучшит социальное положение приехавших в Литву работников, поможет им строить карьеру и получать более высокие доходы.

По его мнению, предложенное решение необходимо и своевременно, поскольку жители имеют право получать услуги на государственном языке.

„Минимально выучить литовский язык несложно, но есть злонамеренно настроенные люди, которые считают, что им не обязательно знать язык при оказании услуг“, - сказал Семешка.

По мнению депутата Вилюса Семешки, это вопрос уважения к государственному языку.

За инициативу члена Сейма консерватора Дали Асанавичюте в четверг проголосовали 100 депутатов Сейма, против – 5, воздержались – 14 депутатов. Этому проекту в Сейме еще предстоит стадия принятия.

По ее словам, требовать знания литовского языка не будут от работников, например складов или кухонь.

„Это требование будет распространяться только на тех, кто имеет прямой контакт с клиентом“, - сказала Асанавичюте.

Поправки к закону о государственном языке, рассматриваемые в Сейме, предусматривают, что юридические и физические лица, другие организации и их подразделения, реализующие товары и предоставляющие услуги в Литве, „обеспечивают непосредственное обслуживание жителей на государственном языке на уровне владения литовским языком, определяемом Правительством“.