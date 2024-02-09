В Сейме проходит международная конференция "Литва Украине"

Наибольшее внимание уделяется четырем направлениям: гуманитарной, военной поддержке, а также обсуждается литовская помощь в восстановлении Украины и евроатлантической интеграции Украины.
Организаторы конференции – депутаты Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Юозас Олекас – совместно с Литовским союзом стрелков, Комитетом Сейма по делам Европы, группой межпарламентской сети " United for Ukraine " в Сейме Литвы и ОУ Memorabilis, ОУ Ačiū, kad esi и благотворительной организацией EU4Kherson.
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