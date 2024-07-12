В Сейме принес присягу переизбранный на второй срок президент Литвы

Председатель Конституционного Суда (КС) Гинтарас Года принял присягу президента во время торжественной церемонии инаугурации, которая прошла в полдень в парламентском зале 11 марта.
„Я, Гитанас Науседа, клянусь народу быть верным Литовской Республике и Конституции, уважать и соблюдать законы, охранять целостность литовских земель, клянусь добросовестно исполнять свои обязанности и быть одинаково справедливым для всех, клянусь всеми силами укреплять независимость Литвы, служить Родине, демократии, ради благополучия народа Литвы. Да поможет мне Бог!“, – поклялся Г. Науседа.
С инаугурационной речью к собравшимся обратится и Г. Науседа, который вскоре получит мандат на очередной пятилетний срок.
К участию в мероприятии были приглашены бывшие руководители страны и спикеры Сейма, подписанты Акта о независимости Литвы, члены правительства, Европейского парламента (ЕП), мэры, дипломаты Литвы и зарубежных стран и другие гости.
После инаугурации президента в Сейме пройдет Богослужение в Вильнюсском кафедральном соборе, затем – торжественное построение знаменных частей Вооруженных Сил Литвы на площади Вильнюсского кафедрального собора.
После этого на площади им. Симонаса Даукантаса рядом с Президентским дворцом состоится торжественная церемония смены флага президента. Вскоре после этого в Белом зале Президентского дворца правительство во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните вернет главе страны полномочия.
При этом в пятницу вечером во дворе Президентского дворца пройдет вечерний прием по случаю инаугурации. Как ранее заявили в Офисе президента, на торжественном мероприятии переизбрании президента на второй срок прозвучат специально написанные для этого случая музыкальные произведения, также ожидается участие 2 тыс. гостей.