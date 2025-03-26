В Сейме – предложение уменьшить допустимую сумму расчета наличными до 3 000 евро

Такое предложение он зарегистрировал для рассматриваемого в Сейме проекта поправок к закону об ограничении наличных расчетов, инициированного старостой фракции „Заря Немана“ Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Если Сейм одобрит предложение А. Сисаса, наличные расчеты, а также любые другие платежи по сделкам будут разрешены только в том случае, если они не превышают 3 тыс. евро.

Уменьшить допустимую сумму наличных расчетов с нынешних 5 тыс. до 3 тыс. А. Сисас хотел бы в целях „более эффективной борьбы с теневой экономикой и стимулирования прозрачности финансовых транзакций“.