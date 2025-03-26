В Сейме – предложение уменьшить допустимую сумму расчета наличными до 3 000 евро

Такое предложение он зарегистрировал для рассматриваемого в Сейме проекта поправок к закону об ограничении наличных расчетов, инициированного старостой фракции „Заря Немана“ Ремигиюсом Жемайтайтисом.
Если Сейм одобрит предложение А. Сисаса, наличные расчеты, а также любые другие платежи по сделкам будут разрешены только в том случае, если они не превышают 3 тыс. евро.
Уменьшить допустимую сумму наличных расчетов с нынешних 5 тыс. до 3 тыс. А. Сисас хотел бы в целях „более эффективной борьбы с теневой экономикой и стимулирования прозрачности финансовых транзакций“.
По его словам, представители Минфина, Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) и Государственной налоговой инспекции (ГНИ) последовательно подчеркивают, что ограничение использования наличных денег является одной из наиболее эффективных мер по сокращению теневой экономики.
Опираясь на результаты опроса, проведенного Центробанком Литвы, А. Сисас отмечает, что в 2024 году услугами поставщиков платежных услуг воспользовались 96 проц. населения, такая же доля населения имеет хотя бы одну платежную карту, а 68 проц. опрошенных активно пользуются мобильными приложениями.
„Средняя сумма денег, снимаемых респондентами в месяц, составляет 285 евро (в 2023 году – 268 евро). Важно также отметить, что платежи электронными средствами не только более удобны, но и обеспечивают большую прозрачность и экономическую эффективность“, – аргументирует свое предложение А. Сисас.
18 марта Сейм принял решение рассмотреть внесенное Р. Жемайтайтисом предложение об увеличении допустимой суммы расчета наличными.
Следует отметить, что в первоначальном варианте поправок к закону Р. Жемайтайтис предлагал увеличить эту сумму до 15 тыс. евро. Однако при внесении проекта в Сейм он передумал и пообещал зарегистрировать предложение, соответствующее требованиям законодательства Евросоюза (ЕС) – увеличить разрешенную сумму выплаты наличных денег с 5 тыс. до 10 тыс. евро.
Пока политик не выполнил это обещание, так как официально еще не зарегистрировал свое предложение.
Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что предложенная допустимая сумма расчета наличными в 15 тыс. евро – слишком велика. По словам главы правительства, можно было бы рассмотреть возможность унификации требований к наличным расчетам в Литве и Евросоюзе (ЕС).
Сейм предыдущего созыва на законодательном уровне запретил как юридическим, так и физическим лицам совершать расчеты наличными, превышающие 5 тыс. евро. Парламентарии обосновали свое решение стремлением бороться с теневой экономикой и повысить сборы в бюджет.