В Сейме предлагают разрешить голосовать на муниципальных выборах с 16 лет

По мнению председателя временной группы Сейма Андрюса Багдонаса, если Конституция будет изменена во время этой каденции и более молодым жителям – с 21 года – будет разрешено баллотироваться в члены Сейма, следует также предоставить право лицам с 16 лет голосовать на муниципальных выборах.
"Согласно исследованиям, старшие подростки более политически активны, чем молодые люди, только достигшие совершеннолетия. Поэтому мы должны максимально поощрять их к участию в демократических процессах тем более, что в политике не хватает молодежи: сейчас в Сейме не работает ни один политик моложе 30 лет", - отметил А. Багдонас.
В ноябре Совет молодежных организаций Литвы выступил с законодательной инициативой граждан по изменению 34 статьи Конституции. Молодежь предлагает предоставить 16-летним гражданам "право голосовать на выборах муниципальных советов и мэров".
По словам президента Совета молодежных организаций Литвы Умберто Маси, голосование с 16 лет на выборах муниципальных советов и мэров выработает у молодых людей привычку участвовать в демократических процессах.
По словам А. Багдонаса, временная группа Сейма будет следить за тем, как до 6 марта следующего года молодежные организации будут собирать подписи.
"Задача огромна: чтобы внести этот вопрос в повестку дня Сейма, необходимо 300 тыс. подписей. Если молодежная миссия провалится, вероятно, что соответствующую поправку в Конституцию зарегистрируем мы", - цитируется в сообщении член Сейма.
Либералы в Сейме также считают, что 16-летний возрастной ценз можно применять и на выборах в Европарламент.
На предстоящих выборах в Европарламент в 2024 году с 16 лет будут голосовать граждане Австрии, Бельгии, Мальты и Германии, а греки – с 17 лет.