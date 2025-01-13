2025.01.13 10:49

В Сейме – последний шаг в увеличении финансирования Программы содержания и развития дорог

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Kelių remontas
Kelių remontas
ФОТО: "Statyba ir architektūra"

Сейм склонен поддержать предложение об увеличении финансирования Программы содержания и развития дорог (ПСРД), выделяемого на дороги местного значения, за счет передачи в собственность муниципалитетов большего количества принадлежащих государству районных дорог. Согласно предложению парламента, средства должны распределяться в зависимости от численности жителей и протяженности дорог в муниципалитетах, и сами муниципалитеты должны решать, какой уровень ремонта дорог им нужен.

Финансирование Программы содержания и развития дорог и соответствующий закон были представлены президентом. В ходе обсуждения в понедельник 89 парламентариев проголосовали за поправки, 10 – против, 5 воздержались. Их предполагается принять в срочном порядке.

Предлагается в течение двух лет увеличить долю бюджета ПСРД, выделяемую на местные дороги, с нынешних 33 проц. до 43 проц.

В государственном бюджете на 2025 год, принятом парламентом в декабре прошлого года, на дороги выделено в общей сложности 804 млн евро, из которых 583,2 млн евро – на Программу содержания и развития дорог. Еще 59,1 млн евро выделяется на военную мобильность из Фонда обороны и 161,2 млн евро – европейской поддержки.

Согласно новым поправкам правительства, в бюджет было включено дополнительное финансирование программы гравийных дорог в размере 20 млн евро.

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