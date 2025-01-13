В Сейме – последний шаг в увеличении финансирования Программы содержания и развития дорог

Финансирование Программы содержания и развития дорог и соответствующий закон были представлены президентом. В ходе обсуждения в понедельник 89 парламентариев проголосовали за поправки, 10 – против, 5 воздержались. Их предполагается принять в срочном порядке.

Предлагается в течение двух лет увеличить долю бюджета ПСРД, выделяемую на местные дороги, с нынешних 33 проц. до 43 проц.

В государственном бюджете на 2025 год, принятом парламентом в декабре прошлого года, на дороги выделено в общей сложности 804 млн евро, из которых 583,2 млн евро – на Программу содержания и развития дорог. Еще 59,1 млн евро выделяется на военную мобильность из Фонда обороны и 161,2 млн евро – европейской поддержки.