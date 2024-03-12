В Сейме планируют представить предложение о создании фонда финансирования обороны

Такое предложение зарегистрировал представитель Партии свободы Витаутас Миталас вместе с группой парламентариев из других фракций.
Как указано в пояснительной записке к проекту, пожертвования на основе подписки, публикуемые в Государственной налоговой инспекции (ГМИ) и других системах, могут генерировать значительные средства от частных лиц и способствовать повышению осведомленности литовского общества в сфере обороны.
Для этого предлагается создать специальный взнос с уникальным кодом.
"В соглашении политических партий Литвы о национальной безопасности и обороне указано, что одним из трех столпов обороны страны являются частные хозяйствующие субъекты, неправительственные организации и граждане, поэтому необходимо использовать добровольные инструменты для сбора средств", - отмечается в документе.
Возможность оказания поддержки Литовской армии не только через декларации налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но и напрямую уже существует. Однако она пока активно не используется.
Финансирование национальной обороны в этом году составит 2,75 проц. ВВП.