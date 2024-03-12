В Сейме планируют представить предложение о создании фонда финансирования обороны

Такое предложение зарегистрировал представитель Партии свободы Витаутас Миталас вместе с группой парламентариев из других фракций.

Как указано в пояснительной записке к проекту, пожертвования на основе подписки, публикуемые в Государственной налоговой инспекции (ГМИ) и других системах, могут генерировать значительные средства от частных лиц и способствовать повышению осведомленности литовского общества в сфере обороны.

Для этого предлагается создать специальный взнос с уникальным кодом.

"В соглашении политических партий Литвы о национальной безопасности и обороне указано, что одним из трех столпов обороны страны являются частные хозяйствующие субъекты, неправительственные организации и граждане, поэтому необходимо использовать добровольные инструменты для сбора средств", - отмечается в документе.