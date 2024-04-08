В Сейме отметят Международный день рома

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
В понедельник в Сейме отметят Международный день рома.

В ходе празднования литовские организации рома, политики и гости из-за границы обсудят вопросы улучшения интеграции общины в общество и снижения стереотипов.

До этого у Сейма состоится пение гимна рома и торжественный спуск цветочных венков по реке Нерис (у Жверинского моста, на стороне Сейма Литовской Республики).

8 апреля 1971 года в Лондоне впервые состоялся Всемирный цыганский конгресс, в ходе которого была основана международная организация, представляющая цыган, Union Romani Internationale, а 8 апреля был объявлен Международным днем ​​рома.

Официально этот день был объявлен 19 лет спустя – в 1990 году. Это было сделано во время четвертого Всемирного цыганского конгресса в Польше.

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